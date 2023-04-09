الأنبا بموا يترأس صلاة أحد الشعانين وكنائس السويس تحتشد بالمصلين

جدة - نرمين السيد - كما احتشدت كنائس إيبارشية السويس بالمصلين اليوم الأحد احتفالا بأحد الشعانين وهو الأحد الذى يسبق أحد عيد القيامة المجيد حيث يقام تذكار لدخول السيد المسيح إلى أورشاليم واستقبال الجموع له بغصون الزيتون وسعف النخيل للتعبير عن فرحتهم.
وارتفعت يدى المصليين بسعف النخيل فى فرحة وابتهاج رمزا لما فعله أهل أورشاليم حينما استقبلوا السيد المسيح عند دخوله المدينة وحول هذه المناسبة كانت العظات داخل الكنائس.
وشهدت كنائس السويس تأمين مكثف من قوات الشرطة أمام الكنائس ووضع حواجز مرورية لمنع أى سيارة من الوقوف أو المرور فى الشارع الذى تقع به الكنيسة.
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