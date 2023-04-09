عاجل- السيسى: شعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط فى قسم شرطة مدينة نصر

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جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سعدت اليوم بزيارتى لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم".
وتابع الرئيس: "تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".
وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مفاجئ، قسم شرطة مدينة نصر أول، فى موعد أذان المغرب، حيث اطمأن الرئيس السيسى على سير العمل، وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.
وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد فى سبيل الوطن.
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