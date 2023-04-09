عاجل- تفاصيل زيارة السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول فى موعد أذان المغرب، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.





كما تعرف على أحدث النظم الإلكترونية التى يتم استخدامها وخصوصًا نظام العرض الإلكترونى على النيابة العامة من داخل القسم. وتفضل بتناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد ووجه لهم التحية على مايبذلونه من جهد فى سبيل الوطن.

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