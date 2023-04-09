وزير القوى العاملة يلتقى سفير بيلاروسيا فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، صباح اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام الوزارة، سيرجى تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا فى مصر، والدكتورة مارينا شيفيليوفا، مستشارة سفارة بيلاروسيا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالملفات الخاصة بقضايا العمل.





وإستمع "شحاتة" من السفير البيلاروسى عن طلبه بالتعاون وتبادل الخبرات فيما يخص ملف التدريب المهنى، وأكد الوزير على أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة الشركاء فى القضايا المشتركة، وقال إن المقترحات التى تقدم بها السفير البيلاروسى موضع إهتمام. وبحسب بيان صحفى، وجه المسؤول الأجنبى الشكر والتقدير للوزير على الجهد المبذول فى الوزارة لإدارة قضايا وملفات العمل، مؤكدًا أن العلاقات بين حكومة وشعب البلدين متميزة، مُتطلعًا لمزيد من التعاون مع الوزارة فى القضايا المشتركة، ونقل للوزير التعاون الجارى بين بعض النقابات العمالية البيلاروسية ونظراتها المصرية. حضر اللقاء من الوزارة، آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبدالحميد، مساعد فنى بمكتب الوزير.

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