كنائس شمال سيناء تحتفل بأحد السعف

جدة - نرمين السيد - احتفلت الكنيسة القبطية فى محافظة شمال سيناء اليوم الأحد، بأحد السعف وإقامة القداسات فى مختلف كنائس المحافظة وسط إجراءات أمنية من قوات الأمن، وجو من الفرحة بعودة الحياة إلى طبيعتها بالمحافظة.





وترأس الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية اليوم قداس أحد السعف بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب بمدينة بئر العبد وسط الشعب وبحضور كاهن الكنيسة. وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بأحد الشعانين ضمن أسبوع البصخة المقدسة الذى ينتهى بعيد القيامة. وتتكون دورة الشعانين حسب الترتيب الطقسى من أثنتى عشر فصل من الأناجيل تصلى قبل كل فصل منها أوشية الإنجيل.. بينما يصلى مرد خاص بكل فصل إنجيل عقب قراءته، ويقرأ كل فصل من هذه الفصول عند موضع معين داخل الكنيسة له علاقة بمحتوى الفصل. وتصلى الكنيسة القبطية دورة الشعانين ثلاث مرات فى السنة فى أحد الشعانين وعيدى الصليب " 17 توت و10 برمهات ".

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