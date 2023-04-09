أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد من طقس الايام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 05:27 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اكسترا اليوم” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إن هناك فرص لتساقط الأمطار اليوم وتكون من خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية وعلى رأسها الإسكندرية التي شهدت بالفعل سقوط أمطار خفيفة منذ صباح هذا اليوم وستستمر على مدار اليوم وغدًا وبداية من الثلاثاء ستكون شدة الأمطار متفاوتة ورعدية أحيانًا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من غدًا الإثنين تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى غدًا 26 درجة مئوية، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

الأربعاء ذروة انخفاض درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة الأربعاء المقبل، حيث تسجل العظمى 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، كما ستنخفض الصغرى أيضًا ومن المتوقع أن تسجل 14 درجة مئوية.

كما حذرت الدكتورة منار غانم من ارتداء الملابس الصيفية في هذا التوقيت، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام أثناء القيادة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع سقوط أمطار في أغلب محافظات الجمهورية و على رأسها الإسكندرية ومطروح وبعض المناطق من وسط سيناء، لافتة إلى أن الأمطار غدًا ستكون متوسطة ورعدية على محافظة البحر الأحمر ومدن القناة، وقد تصل لحد السيول في بعض المناطق من سيناء وخليج العقبة وخليج السويس نظرًا للطبيعة الجبلية للمنطقة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غدًا على القاهرة الكبرى، موضحة أن هناك احتمالات باستمرار سقوط الأمطار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ولكن شدتها ستختلف من مكان لأخر ومن يوم إلى أخر.