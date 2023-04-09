بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بأحد السعف بالإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - شارك فى الاحتفال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب يوحنا جورج، راعى الكاتدرائية، والأخوات الراهبات، حيث تضمن الاحتفال مباركة أغصان السعف، والزيتون.
وألقى عظة القداس قائلًا: "الله يريد الإنسان أن يكون متحررًا، فأحد الشعانين للبسطاء لمن لديهم طفولة روحية".
وأضاف الأب البطريرك: "لكى يكون الفرح حقيقيًا لابد أن تكون تضحية".
وقدم بيت العائلة المصرى بالإسكندرية، ووفد الأزهر الشريف التهانى لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وجميع الحضور.
وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت صلاة الجناز العام وصلاة البصخة المقدسة.
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