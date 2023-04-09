الأوقاف تطلق حملة نظافة موسعة للمساجد استعدادا للعشر الأواخر من رمضان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية، والدكتو السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بنى سويف، والشيخ محمد سعد العش مدير مديرية أوقاف الفيوم، والدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد الدينى، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة وعدد من قيادات مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والدكتور صبرى غياتى مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف بالمديريات الإقليمية.

وفى بداية اللقاء هنأ وزير الأوقاف الحضور بالشهر الكريم، سائلا الله "عز وجل" أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، مشيدا بالجهود المضاعفة التى بذلها العاملون بالأوقاف و التى انعكس تأثيرها راحة وطمأنينة فى نفوس رواد بيوت الله "عز وجل"، مؤكدا على ضرورة تجديد النية لله "عز وجل"، وأن الواجب الأول على الأئمة بعد أداء الفرائض هو الواجب الدعوى، وأن الأوقاف المصرية أعدت لهذا الشهر قبل بدايته بثلاثة أشهر بخطة دعوية وقرآنية غير مسبوقة، وقد عادت المساجد بحمد الله سبحانه العودة الكاملة لنشاطها كاملا وبصورة غير مسبوقة.

كما أكد على ضرورة تجديد النية واحتساب الجهد فى هذه الأيام المتبقية عند الله "عز وجل"، وإذا كنا نقول للناس: "يا باغى الخير أقبل!" فلن تؤتى تأثيرها ما لم نكن نحن كذلك، فأنت تقدم دعوتك محتسبا أجرها عند الله "عز وجل" وينالك منها الخير الكثير فى الدنيا والآخرة، وتأكد أنك لن تؤثر فى الناس التأثير المطلوب ما لم تجدد نيتك بدعوتك لله "عز وجل"،مؤكدا أن الدعوة والمساجد بفضل الله "عز وجل" فى عصرها الذهبى، ونشكر سيادة الرئيس على دعمه المستمر للفكر الوسطى وعمارة بيوت الله "عز وجل".

وذكر وزير الأوقاف، أن سهر العاملين بالأوقاف من القيادات الوطنية المخلصة والعمل على تهيئة المسجد لصلاة القيام لا يقل أجرا عن صلاة القيام نفسها، وأن تهيئة المساجد للمتهجدين والمعتكفين لا يقل أجرا عن ثواب التهجد والاعتكاف، مع ضرورة بذل أقصى جهد للإشراف على المساجد حتى نخرج العمل بأفضل صورة ترضى الله "عز وجل".

وأعلن وزير الأوقاف، خلال الاجتماع عن إطلاق حملة نظافة موسعة للمساجد خلال اليومين المقبلين استعدادا للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مع ضوابط الاعتكاف والتى يأتى فى مقدمتها ضرورة تحديد مكان الاعتكاف فى المسجد، مع مراعاة أماكن الصلاة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت عن ضوابط الاعتكاف هذا العام على النحو التالى:-

-على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

-أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالى الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

-أن أداء أى دروس أو خواطر دعوية هى عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمى مكتوب وموجه لإمام المسجد.

-يمنع منعا باتا توزيع أى كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد فى مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

-يحظر حظرا تاما تصوير المعتكفين أو بث أى صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

-يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقا لمقصد الاعتكاف فى التفرغ للطاعة والعبادة.