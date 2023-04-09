وزير القوى العاملة يلتقي وفداً من ”هيئة فولبرايت”:تعاون بشأن ”التدريب ” و”ذوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 01:26 مساءً - إستمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الأحد لوفدِ من "هيئة فولبرايت" بشأن البرامج التي تُقدمها "الهيئة" ،وكيفية الإستفادة منها في إستراتيجيات "الوزارة" خلال الفترة المُقبلة،حيث أشاد "الوفد" بالدور الذي تلعبه وزارة القوى العاملة خاصة في ملفي "التدريب المهني" ودمج "ذوي الهمم" في سوق العمل،ووجه "الوزير شحاتة" الإدارات المُختصة بالوزارة بالتنسيق ،وصياغة خطة للتعاون مع "الهيئة" ،والبدء بهذين الملفين،موضحاً ترحيب الوزارة بالتنسيق مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج ،بما يخدم مجالات التدريب والتأهيل لإتاحة الفرص للشباب ورفع قدراتهم بما يتماشى مع سوق العمل الجديد.

وبحسب بيان صحفي ،أوضحت د. ماجي نصيف، المدير التنفيذي لمؤسسة فولبرايت في مصر، أن مِنح وبرامج فولبرايت، مَعنية بالتبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد من أكبر الجهات المانحة للطلاب المصريين لدراسة الماجيستير،بجانب العديد من البرامج المهنية، مُوضحة أنها تتميز بثراء المجالات التي تُتِيحها للمتقدمين في مختلف المجالات،ومؤكدة على رغبتها في التعاون مع "القوى العاملة" في كافة المجالات للدراسة والتدريب المهني والتي تتضمن برامج: الدراسات العليا للحصول على درجة الماجيستير في كافة المجالات ،ولمُدرسي اللغة الإنجليزية ،وإعداد القادة ،وإكساب الخبرات المهنية المتعددة،مُرحبةَ بتوجيه "الوزير" بالإستفادة من برامج "الهيئة" في دعم خطة الوزارة لتمكين ودعم ذوي الهمم من خلال تنسيق ندوة عن مِنح فولبرايت،وورشة عمل حول المهارات الحياتية ،والتقنيات المُساعدة ،وكيفية أداء مهام الحياة اليومية بإستقلالية ..

يذكر أن هيئة "فولبرايت" هي لجنة للتبادل التعليمي والثقافي بين أمريكا ومصر،تأسست بمقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949 وذلك لإدارة وتيسير كافة شؤون برنامج للتبادل التعليمي والثقافي بين البلدين..حضر اللقاء من "الهيئة":مي عياد مسئول برامج أول،وهشام فريد منسق إداري،كما حضر من الوزارة :إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،عمرو الدسوقي باحث بالإدارة العامة للشؤون الإقليمية والدولية .