وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال استهدف التشاور والتنسيق مع المبعوث الأممى بشأن الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسى. وأكد شكرى دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممى للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سورية اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك فى ظل الأولوية الكبيرة التى توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سوريا الشقيقة وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبى بها. وأضاف السفير أبو زيد، بأن الاتصال تناول أيضاً سبل رفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق، مؤكدا حرص مصر المستمر على الإسهام بقوة فى جهود تخفيف تلك المعاناة. وقد اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، حيث أبدى المبعوث الأممى كامل تقديره لدور مصر ودعمها المستمر للأمم المتحدة فى سبيل حلحلة الأزمة السورية.

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