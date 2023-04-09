الحكومة تنفى تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشددة على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير، والتى تتمثل فى توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومى بالمحافظة التابع لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية.

وفى حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص فى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتتمثل فى "صورة بطاقة الرقم القومى، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبى والأبحاث الحديثة التى قام بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أى مبالغ مالية"، مناشدة المواطنين فى حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن " 105".

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة mohp.gov.eg، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]