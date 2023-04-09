الأرصاد: غطاء سحابى يمر على شمال البلاد ليحجب أشعة الشمس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 19 درجة والعظمى 35 درجة ليكون الطقس حار خلال ساعات النهار . وأشارت إلى أنه يمر غطاء سحابى على شمال البلاد ليحجب أشعة الشمس، وسرعان ما تنخفض درجات الحرارة الى 28 درجة يوم الاثنين.

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