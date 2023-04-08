غلق كلى لشارع السودان وتقاطعه مع جامعة الدول العربية لمدة يومين

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية فى الاتجاه القادم من أرض اللواء لمدة يومين، لرفع الكمر المعدنى الخاص، لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة بمطلع محور أحمد عرابى الجديد.





يأتى ذلك فى إطار استكمال الأعمال الإنشائية لمطلع محور أحمد عرابى الجديد فى الاتجاه المقبل، من شارع المطار والمؤدى إلى شارع أحمد عرابى - ميدان سفنكس، والتى تشمل على رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالمطلع المشار إليه تحديدا أعلى شارع السودان.

وأضاف محافظة الجيزة خلال بيان لها على صفحتها الرسمية فى فيسبوك، أن الغلق يبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 2023/4/9 وحتى صباح يوم الأثنين الموافق 2023/4/11 على أن تكون الأعمال من السـاعة 12 صباحا حتى الســاعة 7 صباحا فقط طوال فترة الأعمال.

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة، بالمتابعة والتنسيق مع الشركات المنفذة لإزاله أى معوقات للانتهاء من الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت عددا من التحويلات المرورية التالية:

حركة المركبات بشارع السودان القادمة من مناطق أرض اللواء، وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابى تقوم بالدخول يمينا بشارع جلال الدين الحمامصى قبل منطقة الغلق الكلى مباشرة، ثم السير يسارا بشارع عبد المنعم الصاوى وصولا حتى شارع أحمد عرابى.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة، بمحيط الاعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.