خاشعين لله.. الآلاف يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى الجامع الأزهر

جدة - نرمين السيد - اصطف آلاف المصلين، الذى جاءوا من كل مكان قاصدين الجامع الأزهر، كعبة العلم وقبلة الدارسين، اليوم السبت، السابع عشر من شهر رمضان المبارك، لأداء صلاتى العشاء والتراويح، فى سكينة وخشوع، فى إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفى إطار البرنامج العلمى والدعوى للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.





وتقدم المصلين الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء والتراويح من سورتى: المؤمنون والنور، برواية ‏الدورى عن أبى عمرو البصرى، ورواية هشام عن ابن عامر الشامى، ورواية شعبة عن الإمام عاصم الكوفى، ورواية خلف عن الإمام حمزة الكوفى، ورواية أبو الحارث عن الإمام الكسائى.

وأم المصلين الليلة فى الجامع الأزهر، الشيخ محمود محمد عزازى، والشيخ محمد جمعة، والشيخ أحمد سعد العجمى، بينما أم المصلين فى مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ أيمن عبد المنعم، والشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ كمال محمد على، والشيخ محمد السعداوى.

ويقدم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية، كما يؤدى الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتا العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن فى الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية فى العالم، ويقوم المركز الإعلامى ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعى وصفحة الجامع الأزهر.‏

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث فى العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميا للطلاب الوافدين).‏