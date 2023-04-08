محافظ أسيوط: نحرص على توفير بيئة نظيفة والحد من التغيرات المناخية بكل الطرق

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد حرص المحافظة، على توفير بيئة نظيفة ونشر الوعى البيئى لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة الطرق الممكنة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة ووفقا للإمكانات المتاحة تنفيذا لرؤية مصر2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.





جاء ذلك خلال إعلان المحافظ اليوم السبت، عن استمرار حملات التشجير والتوعية بقرى مركز أسيوط وبطريق مطار أسيوط الدولى ضمن خطة المحافظة لتشجير كافة القرى والمراكز والشوارع والميادين. وأشار المحافظ - وفقا لبيان - إلى استمرار تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتوعية بالقرى والمراكز لتحسين نوعية الحياة بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين نوعية الهواء والاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار ومراعاة حقوق الأجيال القادمة والتغلب على التحديات البيئية المختلفة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام. وفى هذا الإطار، نفذت رئاسة مركز ومدينة أسيوط، عدة حملات للنظافة والتوعية والتشجير بقرى شطب ومنقباد وسلام وبطريق مطار أسيوط الدولى، وببعض المدارس والمعاهد الأزهرية للارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة ومكانتها وتوفير بيئة ملائمة لحياة كريمة ضمن المبادرات الرئاسية "اتحضر للأخضر" و"زراعة 100 مليون شجرة".

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