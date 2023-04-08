إطلاق المبادرة المصرية الثانية لدعم المشروعات الصغيرة بالإمارات

جدة - نرمين السيد - وأكد مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالإمارات، إطلاق المبادرة المصرية الثانية لدعم المشروعات الصغيرة، فى مقر القرية التراثية، فى كاسر الأمواج بكورنيش أبو ظبى، بالتعاون بين مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالإمارات، ونادى تراث الإمارات فى أبو ظبى.

وافتتح المعرض السفير المصرى بالإمارات شريف عيسى، بحضور مستشار مكتب المدير العام لنادى تراث الإمارات عبد الله المحيربى، وبمشاركة شركة عامر للتنمية السياحية لتقديم خدمات مميزة لأبناء الجالية والمقيمين بدولة الإمارات.

وبحسب بيان صحفى اليوم السبت، أوضحت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بالإمارات، أن المكتب أطلق هذه المبادرة لدعم المشرعات الصغيرة فى الإمارات، خصوصا للسيدات المقيمات خارج الوطن، بهدف دعم وتمكين السيدات المصريات من خلال عرض منتجاتهن على الجمهور، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العامله حسن شحاته برعاية العمالة المصرية بالخارج والتواصل معهم وتذليل المعوقات التى تواجههم.

وأكدت الملحق العمالى، أن المبادرة تقام للعام الثانى على التوالى بعد أن حققت نجاحا مميزا فى العام الماضى، وأشارت إلى أن المعرض هذا العام سيتخلله العديد من الأنشطة المصاحبة له، مشيرة إلى أنه يمتد على مدار عشرة أيام متواصلة حتى 16 إبريل الجارى، ويشارك فيه العديد من العارضات والعارضين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذين يعرضون منتجات مختلفة من الملابس والإكسسوارات والمشغولات التراثية اليدوية المختلفة، كما يضم خيمة تراثية تعرض التراث الإماراتى.

وأضافت أن المعرض يضم خمسة مطاعم تقدم الطعام بنكهات مصرية رمضانية تتيح للجمهور الإفطار والسحور بشكل يومى، ويتخلل المعرض فعاليات ترفيهية، وفقرات من التراث المصرى، إضافة إلى مسابقات الأطفال، وحلقات الرسم والتلوين والترفيه.