رئيس الرعاية الصحية وسفير السويد يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية EHA...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 03:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع جيتينجي GETINGE لنقل خبراتها في الميكنة الكاملة لأقسام العمليات بمستشفيات الهيئة وميكنة دورة المريض داخل تلك الأقسام .. والتشغيل الأخضر المستدام لأقسام التعقيم المركزي بالمستشفيات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع جيتينجي GETINGE نقطة انطلاق جديدة للدعم الفني والتقني والتحول الرقمي لتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمان المرضى .. ويؤكد: خطوة أساسية لتحقيق استراتيجية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحرص على إدخال التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في مجال الرعاية الصحية عالميًا بمستشفيات الهيئة لضمان أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وتعزيز جهود الدولة في التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن التعاون المستمر والمثمر للسفير السويدي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين مصر والسويد .. ويؤكد: أهمية نقل خبرات نظام الرعاية الصحية السويدي بمستواه العالمي المتقدم إلى مصر

السفير السويدي بالقاهرة: هيئة الرعاية الصحية تقود تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر بأحدث التكنولوجيات والحلول المتطورة .. ويؤكد: استمرار مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والسفير هوكان إيمسجورد، سفير مملكة السويد لدى مصر، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية الصحية وجيتينجي جروب ميديل ايست GETINGE، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، وذلك بمقر السفارة السويدية في القاهرة.

ووقَّع مذكرة التفاهم، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والسيد جورج صلاح مالك، المدير العام لجيتينجي جروب ميديل إيست، ممثلًا عن جيتينجي، وبحضور عدد من القيادات والمسئولين من كلا الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على التعاون والشراكة في مجالات تحوّل المستشفيات والحلول الرقمية وتطوير التدريب، من خلال إنشاء أكاديمية EHA GETINGE ACADEMY للتدريب التقني للأطقم الطبية لهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى التعاون لنقل خبرات جيتينجي GETINGE في الميكنة الكاملة لأقسام العمليات، بداية بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك ميكنة دورة المريض داخل تلك الأقسام، فضلًا عن التعاون للتشغيل الأخضر المستدام لأقسام التعقيم المركزي بمستشفيات الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جيتينجي تعد نقطة انطلاقة جديدة للدعم الفني والتقني والتحول الرقمي لإدارة أقسام العمليات بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بطريقة مميكنة بالكامل "Full Automation"، وكذا إدارة دورة المريض داخل تلك الأقسام بطريقة آمنة ومميكنة بالكامل، وبما يحقق أعلى معدلات وسلامة وأمان المرضى ومنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقية تمثل خطوة أساسية لتحقيق استراتيجية الهيئة نحو الشمول السيبراني والتحول الرقمي لكافة الخدمات العلاجية والإدارية بها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على نقل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في شتى مجالات الرعاية الصحية، وإدخال التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في مجال الرعاية الصحية عالميًا إلى مستشفيات الهيئة لضمان أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، ولتصبح أداة الدولة المصرية في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية، مما يسهم في تعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على مجهودات السفير السويدي بالقاهرة للتعاون المستمر والمثمر مع هيئة الرعاية الصحية، مثمنًا ترحيبه المستمر بتعزيز التعاون بين مصر والسويد في شتى المجالات، وأهمها مجال الرعاية الصحية لنقل نظام الرعاية الصحية السويدي بمستواه العالمي المتقدم إلى مصر والدول الأفريقية.

ومن جانبه، أثنى السفير هوكان إيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، على مجهودات رئيس هيئة الرعاية الصحية، لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين مصر والسويد، مشيدًا بمجهوداته المبذولة لاستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر والوصول بها إلى مرحلة العالمية، ومؤكدًا استمرار مزيد من التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ومما يسهم في تعزيز الاستثمارات الصحية للشركات السويدية الرائدة في القطاع الطبي بمصر.

وأعرب الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم مع جيتينجي، مشيرًا إلى أنها تعزز استكمال رحلة التحول الرقمي للخدمات بالهيئة، والتي بدأت بالسجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، وميكنة أقسام الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات، وتفعيل منظومتي المعامل الإلكترونية الموحدة LIS، والإلكترونية لأرشفة الأشعة PACS، والصيدليات والوصفات الطبية الإلكترونية، وغيرها بما ينعكس على تطوير أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتحسين جودتها ومخرجاتها.

ومن جانبه، أعرب السيد جورج صلاح مالك، المدير العام لجيتينجي جروب ميديل إيست، عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الرعاية الصحية، للتعاون في تطوير وتحسين كفاءة مخرجات الرعاية الصحية، ونقل الخبرات المتميزة في نظام الرعاية الصحية السويدي المتقدم إلى مصر، وانعكاساته الإيجابية على تطور الرعاية الصحية في القارة الأفريقية، وتابع: فخورون بالتعاون مع هيئة الرعاية لتحقيق مخرجات أفضل في إدارة الرعاية الصحية وسلامة وأمان المرضى.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب هيئة الرعاية الصحية، كلًا من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتور مازن علاء الدين، عضو بالإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية.