مساعد وزير الخارجية للشئون العربية يستقبل المنسق الأممي لليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 03:29 مساءً - استقبل السيد السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، السيد / ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن والمعني بالشئون الإنسانية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته لمصر خلال الأسبوع الماضي. وقد تناول اللقاء آخر التطورات بشأن المساعي الدولية للإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر القابع أمام السواحل اليمنية، بما في ذلك المسائل التمويلية التي مازالت تمثل عائقاً أمام البدء في التنفيذ، حيث أكد المسئول الأممي على تقديره لدور مصر الداعم للجهود الدولية لحل أزمة خزان صافر.

كما شهد اللقاء إلقاء الضوء على الجهود التي تقوم بها مصر لدعم اليمن وشعبه، بما في ذلك الخدمات المميزة التي تقدمها مصر للرعايا اليمنيين المقيمين على أراضيها، إضافة الى المساعدات الطبية والإنسانية التي ترسلها مصر للشعب اليمني، خاصةً في المناطق الأكثر تأزماً.

وفي نهاية اللقاء أعرب المسئول الأممي عن تثمينه لدور مصر الداعم لليمن والهادف لإحلال السلام بها وإنهاء المعاناة الإنسانية لشعبها، كما أشاد بزيارته للقاهرة واصفاً أيها بالمثمرة، مؤكداً حرصه على تنسيق كافة الجهود الأممية الإنسانية المعنية باليمن مع الجانب المصري.