تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان .. المتابعة اليومية للإلتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 02:35 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإدخال قرارات مجلس الوزراء حيز التنفيذ بشأن ترشيد إستهلاك الكهرباء من خلال المتابعة اليومية لمدى إلتزام المبانى الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية بخفض الإضاءة ، وأيضاً الإلتزام بتوقيتات الغلق المحددة ضمن جهود الدولة لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، قامت الوحدات المحلية بعرض تقاريرها المتعلقة بآليات ترشيد إستهلاك الكهرباء وخفض الأحمال والإنارة بمختلف المراكز والمدن بما لا يتعارض مع الحالة الأمنية وسير الحياة اليومية ، وفى سياق آخر تم السيطرة على حريق كبير إندلع بالهيش والزراعات الجافة بأحد الأخوار الجبلية خلف عمارات الأوقاف بحى الصداقة الجديد ، وقد أشرف على جهود مواجهة الحريق العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشرطية حيث تم الدفع بعدد 4 عربات مطافئ مدعمين برجال الإدارة العامة للحماية المدنية والذين نجحوا فى إخماد الحريق بالكامل ، فيما قام حى شرق بإشراف من علاء ممدوح نائب رئيس مركز ومدينة أسوان بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى شرق حيث تم رفع ومصادرة 320 حالة إشغال مختلفة ، كما تم تحرير عدد من المحاضر اللازمة ، فيما تم إزالة تعديات فى المهد بواقع مختلفة على مساحة إجمالية 450 م2 تقريباً .