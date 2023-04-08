الجيزة تضبط 16 طن دقيق مدعم و 6 آلاف زجاجة زيت تموينى بالصف

جدة - نرمين السيد - وكشف تقرير، تلقاه "محافظ الجيزة" عن نتائج الحملة التى نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية ومباحث التموين والتى أسفرت عن ضبط 16.5 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بمخابز سياحية بمركز ومدينة الصف وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لتعليتها على الرصيد بمطحن الصف لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرفها للمواطنين فى صورة رغيف مدعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واطلع أحمد راشد على نتائج الحملات الرقابية التى نفذتها مديرية التموين وتمكنت من ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة القبابات بمركز ومدينة أطفيح يقوم بتجميع سلع تموينية بالمخالفة للقانون بهدف إعادة تدويرها وتعبئتها وبيعها؛ لتحقيق أرباح على حساب الدعم المخصص للمواطنين، حيث شملت الكميات المضبوطة على طن سكر تموينى و535 كرتونة زيت تموينى مدعم بإجمالى 6184 زجاجة زيت تموينى مدعم وزن 800 جرام بإجمالى يصل الى 5 آلاف لتر زيوت تموينية مدعمة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.