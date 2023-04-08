الحكومة تنفى غلق مدرسة كلية النصر للبنات وتسريح طلابها (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق مدرسة كلية النصر للبنات "EGC" بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية، مُشددةً على انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة كلية النصر للبنات بشكل طبيعى، مع انتظام حضور كل من المعلمين والطلاب، دون معوقات، مُشيرةً إلى أن مدرسة كلية النصر للبنات تقع تحت مظلة الجمعية العامة للمعاهد القومية التى تتولى إدارة الالتزامات المالية وسداد أى نقص قد يحدث فى الموارد المالية بالمدارس التابعة لها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة "moe.gov.eg"، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".