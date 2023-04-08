«صباح الخير يا مصر» يستعرض أحداث الحلقة الأولى من جت سليمة وتحت الوصاية

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافى وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "دراما رمضان.. أحداث مشوقة فى الحلقات الـ16 والحلقات الأولى للنصف الثانى من الموسم الدرامى".





وشهد مسلسل الكتيبة 101 أحداثا استثنائية، فقد ظهر الرائد إدريس والذى يجسد شخصيته الفنان محمد رجب قائد كمين السدرة وهو يتحدث مع أحد المجندين وسأله "هل تناول زملاؤكم السحور؟"، فقال له "جهزنا السحور وننتظرك"، وبالفعل تناول السحور معهم.

وفى مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، هرب الدكتور ربيع من الكبير لأنه لم يخترع التركيبة الجديدة التى ستعيد ابنه العترة إلى جسمه الطبيعى بعدما تحول إلى رجل عجوز.

وفى مسلسل جعفر العمدة، ضرب مجهول عايدة التى تجسد دورها زينة، وذلك بآلة حادة على رأسها وبعد نقلها للمستشفى كشفت الكاميرات الموجودة فى البيت أن من فعل هذه الجريمة شخص من البيت.

وفى الحلقة الأولى لمسلسل جت سليمة، للنجمة دنيا سمير غانم، تقوم بتحضير وجبة الإفطار لزوجة والدها ويظهر كريم عفيفى فى دور خطيب سليمة التى أجبرتها زوجة والدها على الارتباط بها، فهو ابن أختها ورجل بخيل وطمعان مع خالته فى ميراث سليمة من والدها المتوفى.

وفى مسلسل تحت الوصاية، ذهبت حنان أو منى زكى إلى ورشة متخصصة فى دهان المراكب وتحدثت مع صاحب الورشة فى أنها تريد دهان المركب فى نفس اليوم، لكنه عنهفا وطردها لأنه شعر بأن هناك شىء خاطئ.