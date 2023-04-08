تفقد الرئيس السيسى لمحاور وطرق بالجيزة يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى أخبار اليوم، وتحت عنوان "الرئيس السيسى يتفقد عددا من مشروعات المحاور والطرق بالجيزة"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى، تفقد أمس الجمعة، عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة التى تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالى أطوال يصل إلى 200 كم.

وأضافت الصحيفة، أن جولة الرئيس السيسى تضمنت تفقد أعمال تطوير وتوسعة محور أحمد عرابى الذى يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابى بطول حوالى 11 كم، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط المحور بالطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ليكون بذلك محوراً بديلاً، لحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو، كما سيمر كذلك على العديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة، التى ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها، فضلاً عن تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة.

وتابعت أن الرئيس السيسى، أشار إلى أن تطوير المحاور والطرق بمحافظة الجيزة وعلى امتداد الجمهورية، يأتى فى إطار الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية تراكمية نتيجة الحد من الوقت والجهد والوقود والتكلفة المهدرين فى عملية التنقل والمواصلات.

وفى شأن آخر.. ذكرت الصحيفة - بعنوان "موازنة العام المالى القادم تترجم توجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء عن المواطنين"- أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن مشروع موازنة العام المالى المقبل "2023-2024" يترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية لهم.

وأضافت الصحيفة أن الوزير أوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5% عن العام المالى حاليا للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة نمو 48.8%، وتتضمن 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9% و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالى الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان "محدودى الدخل والإسكان الاجتماعي" بمعدل نمو سنوى 31.5% و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 25% و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6%.

من جانبها، ركزت صحيفة الأهرام، على كلمة الرئيس السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان "السيسى: الأمن الصحى لن يتحقق بالعمل الفردى المنعزل ويتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا"، والتى أكد خلالها أن الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية هذا العام، يأتى عقب الأوقات الصعبة، التى مرت بالعالم، تحت وطأة جائحة كورونا وهى الأوقات التى أكدت، أن الأمن الصحى، لن يتحقق أبدًا، بالعمل الفردى المنعزل، وإنما يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا، داعيًا قادة العالم، إلى العمل الدؤوب، نحو اعتبار الاستثمار فى الصحة، احد أهم الأولويات على المستوى الدولى.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى، قال إن التاريخ يشهد على سجل حافل، من تعاون مصر المثمر، مع منظمة الصحة العالمية حيث شرفت مصر، منذ منتصف القرن الماضي، باستضافة مقر المكتب الإقليمى للمنظمة الذى يدعم الأنشطة الصحية، لما يزيد على خمسمائة مليون مواطن، فى اثنتين وعشرين دولة، فى شرق المتوسط.

وتابعت أن الرئيس السيسى أشار إلى التعاون بين مصر والمنظمة، فى القضاء على فيروس الالتهاب الكبدى C بمصر، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة التى اعتبرتها منظمة الصحة العالمية، مبادرة غير مسبوقة، فى نطاقها الهائل، وجودة وسرعة تنفيذها.

وعلى صعيد آخر.. ذكرت الصحيفة - تحت عنوان "مصر تحذر من مخاطر استمرار موجات العنف فى المنطقة"- أن مصر حذرت من المخاطر البالغة التى تحيق بالمنطقة إذا استمرت موجة العنف الحالية.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إعرابه عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير، الذى تشهده المنطقة على مدى الساعات الـ48 الماضية.. مطالبًا جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة، وحقن الدماء وحماية الأرواح.

وأضافت أن ذلك جاء إثر اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، واعتدائها على المصلين والمعتكفين، وما تلى ذلك من إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق فى جنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة.

وفى الشأن المحلى أيضا.. ذكرت صحيفة المصرى اليوم- تحت عنوان "افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة" فى باريس"- أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، افتتحا معرض رمسيس وذهب الفراعنة، مساء أمس الأول، فى باريس، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 6 أشهر، فيما توقعت لجنة تسويق السياحة الثقافية أن يزداد حجم التدفقات من السوق الفرنسية بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

وأضافت الصحيفة أن المعرض يضم 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها، تبرز بعض مقتنيات المتحف المصرى بالتحرير، والتى تعود إلى عصر الملك رمسيس الثانى، وبعض القطع الأثرية من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، وجانبًا من الخصائص المُميزة للحضارة المصرية القديمة، خاصة فى العصور الوسطى والحديثة حتى العصور المتأخرة من خلال مجموعة من التماثيل والحلى وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المُزينة بالنقوش وتماثيل المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

وأشارت إلى أن لأول مرة، يُعرض "تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني" خارج مصر، وهو ما يأتى تقديرًا لدور العلماء الفرنسيين فى تقديم المساعدة والدعم فى ترميم ومعالجة مومياء الملك رمسيس الثانى فى عام 1976، كما يُتيح المعرض لزائريه من عشاق الحضارة المصرية القديمة تجربة اكتشاف معبد أبوسمبل ومقبرة نفرتارى من خلال تقنية الواقع الافتراضي.