الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. رياح وأمطار خفيفة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، فى بيان لها، أنه تسود أجواء مائلة للبرودة صباحا على أغلب الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس.
وأضافت: "تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال فترات النهار على مناطق من الصحراء الغربية، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد".
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