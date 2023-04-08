الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 8 أبريل 2023 ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.





وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة. فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 32 21 العاصمة الادارية 32 21 6 اكتوبر 33 20 بنهــــا 32 21 دمنهور 31 17 وادى النطرون 31 17 كفر الشيخ 30 19 المنصورة 31 19 الزقازيق 33 18 شبين الكوم 32 20 طنطا 31 19 دمياط 28 18 بورسعيد 23 17 الإسماعيلية 32 17 السويس 32 18 العريش 27 17 رفح 26 17 رأس سدر 31 17 نخل 34 11 كاترين 27 08 الطور 33 19 طابا 32 18 شرم الشيخ 35 21 الاسكندرية 26 18 العلمين الجديدة 23 17 مطروح 25 13 السلوم 20 12 سيوة 32 15 رأس غارب 32 20 الغردقة 34 21 سفاجا 34 21 مرسى علم 33 22 شلاتين 30 23 حلايب 29 24 أبو رماد 28 23 رأس حدربة 30 22 الفيوم 35 22 بنى سويف 35 22 المنيا 36 22 أسيوط 37 23 سوهاج 36 23 قنا 37 23 الأقصر 38 24 أسوان 38 23 الوادى الجديد 36 18 أبوسمبل 35 19

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