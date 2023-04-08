جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب خنجرا وقبضة حديدية وطلقة نارية وحشيش

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد العال مأمور الجمرك و فرج حمدى رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون سلاح أبيض داخل حقائب الراكب، قام بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود خنجر، قام احمد عمر كحك مدير الجمرك بتكليف تامر عادل مدير الحركة وأحمد محمد عبد السلام ووليد جمال وأحمد عبد السلام مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود خنجر و٣ قطع من جوهر الحشيش المخدر بوزن ٢٤ جرام و قبضة حديدية و طلقة نارية صالحة للاستعمال ، افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بان القبضة والخنجر والطلقة محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.
قرر الدكتور أحمد سعد مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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