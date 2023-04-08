جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار تحركات المبادرة المستمرة، من أجل تخفيف الأعباء عن البسطاء والأسر الأولى بالرعاية. كما يأتى ذلك فى إطار فعاليات مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى استاد القاهرة الدولى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى تتويجا لجهود المتطوعين فى المبادرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تعلن تسليم مليون كرتونة مواد غذائية للأكثر احتياجا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.