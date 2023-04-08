جدة - نرمين السيد - تعددت جهود مبادرة "حياة كريمة"، من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إذ تم إطلاق مبادرة قطار الخير وتوزيع 20 ألف طن دواجن وإطلاق قوافل طبية ومساعدات إنسانية وصناديق حماية اجتماعية.





كما تم إطلاق مبادرة وصل الخير وتوزيع أكثر من مليون كرتونة فى رمضان وكذلك إطلاق مبادرة التعليم حياة وتغطية شبكة الإنرنت على 100 قرية من الأكثراحتياجا. أيضا فى الفترة الأخيرة، تم إطلاق مبادرة راجعين نتعلم المستهدفة بالمشروع القومى لإجمالى 40 ألف طالب، وتم توفير المستلزمات الدراسية بالفعل لعدد 20 ألف طالب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «وصل الخير» و«راجعين نتعلم».. أنشطة جديدة لـ«حياة كريمة» فى القرى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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