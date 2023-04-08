«الوسيم» تنظم حفل إفطار للأيتام بشمال سيناء وتوزع هدايا على الأطفال (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة "الوسيم" الخيرية، حفل إفطار للأيتام على مستوى محافظة شمال سيناء، كما تم تكريم 60 ألفا مقسمة لكل طفل يتيم 1000 جنيه، إلى جانب هدية لعب أطفال، بالإضافة إلى تسليم جهاز عروسة





وجاء ذلك فى المدينة الشبابية بالعريش، وكان ضمن المكرمين أبناء شهداء وأيتام من جميع المحافظة من مراكز بئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ورفح والعريش. كان ذلك بحضور كل من نائب المحافظ اللواء هشام الخولى، ومدير عام التضامن الاجتماعى، وكابتن إيهاب بيتا، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار العسكرى بالعريش. وفى وقت سابق، شاركت مؤسسة "الوسيم" الخيرية، فى توزيع السلع الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية فى المحافظات، فى إطار دورها المجتمعى ضمن مبادرة كتف فى كتف، التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

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