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شمال سيناء تحتفل بيوم اليتيم خلال إفطار الاسرة السيناوية بالمدينة الشبابية بالعريش (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 12:30 صباحاً -  

احتفلت محافظة شمال سيناء ، الجمعة ، بيوم اليتيم، وذلك خلال إفطار الأسرة السيناوية والذي أقامته المحافظة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالمدينة الشبابية بالعريش، تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

 

ونقل اللواء هشام الخولي نائب المحافظ تحيات محافظ شمال سيناء للحضور، لافتًا إلى أن حفل الإفطار الجماعي للأسرة السيناوية تقليد سنوي تقيمه المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، حيث جري هذا العام بمشاركة عدد 500 أسرة سيناويه.

 

وأكد الخولي علي دعم المحافظة والوحدات التابعة لها ومديريات الخدمات للأيتام، مشيرًا إلى أن الإحتفال بيوم اليتيم يعكس التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع السيناوي.

 

أشار الخولي إلي أن الاحتفال تضمن عدد من الفقرات والعروض الفنية، بجانب توزيع الهدايا والألعاب ووجبات الإفطار على الأطفال الأيتام المشاركين في الحفل.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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