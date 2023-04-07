حصاد أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - السبت 1 أبريل

عقد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع السادة المحافظين، وذلك بحضور أشرف عطية محافظ أسوان من مقر الوزارة وأسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

الأحد 2 أبريل

أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء الفعلى من توريد الأشجار بنسبة 100% فى 20 محافظة بإجمالى 3،7 مليون شجرة، وذلك فى ضوء البروتوكولين الذين وقعتهما الوزارة مع وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2،7 مليون شجرة تقوم المحافظات بزراعتها، لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة، ليبلغ ما تم توريده للمحافظات 4،5 مليون شجرة بتكلفة 128،4 مليون جنيه، وذلك من إجمالى المستهدف زراعته خلال العام المالى الحالى ليبلغ ما تم زراعته بالمحافظات 7،2 مليون شجرة حتى الآن.

الإثنين 3 أبريل

تفقد هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه خالد عبدالعال محافظ القاهرة مدينة الأسمرات بالعاصمة لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها وذلك فى مختلف القطاعات والمجالات الخدمية وعلى رأسها الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والاجتماعية والتمكين الاقتصادى للأسر وكذا توافر السلع الغذائية والأساسية فى شهر رمضان الكريم، جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وإيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ويحيى الأدغم السكرتير العام المساعد.

شارك هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والأجهزة المعنية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لمتابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

الثلاثاء 4 أبريل

شهد هشام آمنة وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية بشأن تسويق المنتجات اليدوية والتراثية والتمكين الاقتصادى.

وأكد هشام آمنة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى فى العديد من القطاعات والمجالات بالمحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية.

شهد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، مراسم توقيع أحمد راشد محافظ الجيزة عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربى وRenergy Group Partners، بتكلفة إجمالية حوالى 120 مليون دولار استثمار مباشر، والتى تعد خطوة فارقة فى الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الأربعاء 5 أبريل

استقبل هشام آمنة وزير التنمية المحلية، السفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بمقر الوزارة وذلك بحضور سامى النقبى رئيس قسم الشئون الاقتصادية بسفارة الإمارات وأسامة جاد الوكيل الدائم للوزارة والدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى.

وأشاد هشام آمنة بمستوى العلاقات القوية والمتينة التى تربط بين مصر والإمارات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا للعلاقات الثنائية والأخوة فى المنطقة العربية، لافتا إلى أنها علاقات تاريخية ووثيقة أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه والذى يتمتع بحب كل مواطن مصرى.

وحضر هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماع الحكومة الأسبوعى رقم 235، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

الخميس 6 أبريل

أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبى المقبل وهو الأسبوع الـ34 من الخطة التدريبية للمحليات والتى ينفذها مركز تدريب سقارة، يشهد تنظيم ورشتين عمل هما: ورشة وحدات التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وورشة عمل منظومة الموارد البشرية والتدريب ودورة مؤشرات تقييم الاداء الوظيفى.. الآلية والتطبيق (تقييم الاداء الفردى ومعدلات الأداء الوظيفى)، ويستفيد منهما 168 متدربا، مشيرا الى أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرا فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات.

وحضر هشام آمنة، فى الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمستشار محمد أبا زيد المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، والمهندس محمد مساعد وزير التنمية المحلية، وعمرو إلهامى المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، وذلك لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية، وتم استعراض عدد من الأصول التى فى محافظتى القاهرة والجيزة وتتمتع بإطلالة على نهر النيل بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل وطرحها للاستثمار.

وشارك باجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة جنوب سيناء، وتم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة جنوب سيناء فى مختلف المجالات، حيث تشمل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى للمحافظة تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

كما شارك هشام آمنة، الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات مع المواطنين بالحى، وتفقد الرئيس السيسى معرض الأسر المنتجة بالأسمرات.

الجمعة 7 أبريل

أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يعد أحد أهم آليات الوزارة نحو تنفيذ التوجه الاستراتيجى للدولة فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الناتج المحلى بمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز القطاع الإنتاجى وزيادة المعروض من بعض المنتجات لسد احتياجات السوق المصرية وتقليل الاستيراد فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا الى أن مشروعك ساهم خلال شهر مارس 2023 فى تنفيذ (804) مشروعات بقروض (378) مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من (7893) ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، موضحا أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ أكثر من 203،3 ألف مشروع، بقروض تجاوزت 26 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى (1،5) مليون فرصة عمل.

وافتتح هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأحمد راشد محافظ الجيزة، مسجد الله نور السموات والأرض بقرية النخيل بمحافظة الجيزة، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حيث يتم افتتاح ( 43 ) مسجدا اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023م، منها ( 38 ) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و( 5 ) مساجد صيانة وتطويرا ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1054 ) مسجدا، منها ( 858 ) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و( 196 ) مسجدا صيانة وتطويرا، كما هنأ أهالى محافظة الجيزة بالعيد القومى للمحافظة.

والتقى هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأحمد راشد محافظ الجيزة بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، وقدم وزير التنمية المحلية التهنئة لـ أحمد راشد محافظ الجيزة والجهاز التنفيذى ومواطنى الجيزة بمناسبة العيد القومى للمحافظة، مشيدا بما تشهده المحافظة من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بدور وزارة الأوقاف والدور المهم للأئمة والوعاظ فى توعية المواطنين.