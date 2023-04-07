الرئيس السيسي: التاريخ يشهد على سجل حافل من التعاون بين مصر والصحة العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أبريل 2023 10:27 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ يشهد على سجل حافل من تعاون مصر المثمر مع منظمة الصحة العالمية، حيث شرفت مصر باستضافة مقر المكتب الإقليمي للمنظمة، الذي يدعم الأنشطة الصحة لما يزيد على 500 مليون مواطن في 22 دولة في شرق المتوسط.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها منذ قليل: "أود أن أشير إلى التعاون بين مصر والمنظمة، في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي c في مصر، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة في نطاقها الهائل وسرعة وجودة تنفيذها".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "كما امتدت مظلة خدمات هذه المبادرة الرائدة لتشمل العديد من الدول الإفريقية والأسيوية تفعيلا من مصر لدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي".

وقال الرئيس: "إن هذه الجهود وغيرها، تمثل نموذجا واضحا على إيماننا العميق بأهمية التضامن الصحي والتزامنا الكامل بأهمية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة التي تحقق للإنسانية جمعاء أمناء صحيا مستداما".