عاجل.. نص كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى الذكرى 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية.

نص كلمة الرئيس السيسى:

الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،

إنه لمن دواعى سرورى، أن أشارككم اليوم، الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية.

وأكد السيسى أنَّ الاحتفال هذا العام، يأتى عقب الأوقات الصعبة، التى مرت بالعالم، تحت وطأة جائحة "كورونا" وهى الأوقات التى أكدت، أن الأمن الصحى، لن يتحقق أبدًا، بالعمل الفردى المنعزل، وإنما يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا، ومن ثم فإننى أدعو قادة العالم، إلى العمل الدؤوب، نحو اعتبار الاستثمار فى الصحة، إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولى.

وأوضح أن التاريخ، يشهد على سجل حافل، من تعاون مصر المثمر، مع منظمة الصحة العالمية حيث شرفت مصر، منذ منتصف القرن الماضى، باستضافة مقر المكتب الإقليمى للمنظمة الذى يدعم الأنشطة الصحية، لما يزيد على خمسمائة مليون مواطن، فى اثنتين وعشرين دولة، فى شرق المتوسط.

كما أود أن أشير، إلى التعاون بين مصر والمنظمة، فى القضاء على فيروس الالتهاب الكبديC" " بمصر، فى إطار مبادرة "100 مليون صحة" التى اعتبرتها منظمة الصحة العالمية، مبادرة غير مسبوقة، فى نطاقها الهائل، وجودة وسرعة تنفيذها.

كما امتدت مظلة خدمات هذه المبادرة الرائدة، لتشمل العديد من الدول الإفريقية والآسيوية، تفعيلًا من مصر لدورها ومسئوليتها تجاه المجتمع الدولى.

إن هذه الجهود وغيرها، تمثل نموذجًا واضحًا؛ على إيماننا العميق، بأهمية التضامن الصحى والتزامنا الكامل، بتعزيز وحماية الصحة العامة، ودعم مبادئ المساواة والعدالة، التى تحقق للإنسانية جمعاء أمنا صحيًا مستدامًا.