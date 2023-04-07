حصاد أنشطة وزارة التضامن الاجتماع خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الجمعة 31 مارس

- تأكيدا على دوره فى التوعية الصحية، الهلال الأحمر المصرى يطلق حملة "صحتك فى رمضان" على وسائل التواصل الاجتماعى تشمل الإرشادات الصحية خلال شهر رمضان المعظم.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم بمحافظة الأقصر مشروعات متناهية الصغر لمستفيدى تكافل وكرامة لتمكين الأسر اقتصاديا، وينفذ جلسات تحفيز للعمل بمنطقة الخصوص مع المؤسسة التنموية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينطلق فى مرحلته الثانية على مستوى 140 قرية من قرى حياة كريمة.

- لتيسير دمج ذوى الإعاقة فى العمل وفى الحياة العامة، التضامن الاجتماعى تسلم مجموعة من الكراسى المتحركة الكهربائية واليدوية بالسويس فى احتفالية كبرى شهدها المحافظ وعدد كبير من ذوى الإعاقة وذويهم.

السبت 1 إبريل

- بالتعاون مع الإدارة العامة للمعاهد العليا بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم دورى رمضانى لشباب الجامعات والمعاهد العليا تحت شعار ”أنت أقوى من المخدرات”.

- التضامن الاجتماعى تعقد اجتماعا تنسيقيا موسعا مع العاملين فى قطاع الدفاع الاجتماعى بالوزارة بحضور قيادات العمل والاجتماع يناقش آليات تنسيق العمل.

- مساعدات مالية وعينية من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى خلال شهر رمضان المعظم لإجمالى 30.000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى 18 محافظة.

الأحد 2 إبريل

- اجتماع برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحضور رئيس الوزراء والأجهزة المعنية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، حيث وجه الرئيس بإعداد مسار تنموى متطور ومتكامل لدعم المجتمع السيناوى.

- فى إطار تعزيز حوكمة الصرف على المشروعات الخيرية والتنموية، انعقدت أولى جلسات لجنة تقييم مشروعات لجان الزكاة ببنك ناصر الاجتماعى لدراسة جميع المشروعات الصحية التى تتلقى أموال من لجان الزكاة على مستوى الجمهورية.

- احتفالا باليوم العالمى لاضطراب طيف التوحد، القباج توجه بتقديم خدمات مجانية للمستفيدين من خدمات مراكز التوحد يمدة يوم واحد واضاءة مبنى الوزارة باللون الأزرق.

- انعقاد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والاجتماع ويستعرض إنجازات المؤسسة عن الفترة من 2009-2022

- استكمال الدورات التدريبية على الحرف اليدوية للمتعافين من الإدمان، والقباج تصرح باستفادة 12.250 متعافى من التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل وإتاحة قروض لتمويل مشروعات المتعافين من الإدمان.

الاثنين 3 إبريل

- وزيرة التضامن والدكتور أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر والدكتور جمال سامى رئيس الجامعة يفتتحون وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعة وتصرح باستفادة 170 ألف طالب أنشطة الوحدات بالجامعات.

- القباج تستقبل بيكا كونين السفير الفنلندى والوفد المرافق له والاجتماع يناقش سبل التعاون بين الجانبين فى العمل الأهلى وتمكين المرأة وفتح أسواق جديدة خارجية للمنتجات التراثية.

- فى إطار بروتوكول التعاون بين التضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال ومؤسسة نداء لتشغيل 3000 فتاة وسيدة، برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يبدأ تدريبات مكثفة لتأهيل السيدات بمصانع العزب للغزل والنسيج بالفيوم.

- التضامن الاجتماعى تستمر فى دورات تدريب المدربين القائمين على تدريب 15.000 رائدة مجتمعية على برنامج "وعى" الذى يشمل 12 رسالة توعية، والميكنة الكاملة لمنظومة رصد اتجاهات وسلوكيات الأسر بجميع قرى حياة كريمة.

الثلاثاء 4 إبريل

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن المخاطر الطبية برئاسة وزير الصحة والسكان، وتؤكد أن العدالة الاجتماعية تتطلب تعويض المتضررين من المخاطر الطبية وتأمينهم وأسرهم من الطوارئ.

- وزيرا التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن التسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية، والمشروعات متناهية الصغر، وتأهيل سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، وتسهيل تراخيص دور الرعاية الاجتماعية.

- القباج تستقبل النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة واللقاء لمناقشة قضايا العمالة غير المنتظمة وسبل المساهمة فى حمايتهم نقديا وتأمينيا وصحيا.

- المرصد الاعلامى لصندوق مكافحة الإدمان يعلن خلو 10 مسلسلات من مشاهد تعاطى المخدرات والتدخين خلال العشر أيام الأولى من رمضان 2023.

- فى إطار تعاون وزارتى الأوقاف والتضامن الاقجتماعى، مديريات التضامن تستمر فى توزيع 1.5 مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وتضامن الدقهلية تعلن توزيع 156 ألف وجبة إفطار وسحور فى إطار مبادرة ”لحد الباب”.

الأربعاء 5 إبريل

- وفد التضامن الاجتماعى لمحافظة جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية للقرية التراثية بشرم الشيخ والمزمع افتتاحها على هامش انطلاق فعاليات المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث.

- التضامن الاجتماعى تهيب بالجمعيات والمؤسسات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل 12 إبريل الجارى، والقباج تعلن عن انتهاء 35.653 جمعية ومؤسسة أهلية وأجنبية واتحاد من تقديم طلبات توفيق الأوضاع.

- القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة لطرح شهادة حياة كريمة بحد أدنى 500 جنيه وبدون حد أقصى، وتؤكد أن بنك ناصر الاجتماعى فى طور التوسع فى الشراكات التنموية والاستثمارية فى كل محافظات مصر.

- القباج تترأس اجتماعا لقيادات العمل بقطاع الحماية بالوزارة لمتابعة آليات العمل للفترة القادمة والإجراءات النهائية لبدء صرف تكافل وكرامة فى موعده بمنتصف ابريل الجارى بعد زيادته 25%.

الخميس 6 إبريل

- من مقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية، القباج تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية للموسم الحالى وتعلن عن تكلفة الحج لثلاث مستويات متنوعة، وتشيد بأداء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة فى تنظيم حج اقتصادى بأعلى جودة.

- القباج تستقبل المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لمناقشة سبل التعاون فى

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لبحث سبل تعاون خبراء الأكاديمية فى تقييم شركات ومشروعات بنك ناصر الاجتماعى.

- استمرار فعاليات معرض ديارنا عربية بمول العرب والمعرض يستقبل زواره حتى 20 من أبريل الجارى.

الجمعه 7 إبريل

- تحت مظلة برنامج "التربية الإيجابية.. مشاركة، التضامن الاجتماعى تقوم بتدريب مكثف للمشرفين على الحضانات ومؤسسات الرعاية على التربية الإيجابية، وتقيم حفلات وأنشطة ترفيهية لأبناء مصر من الأيتام فى إطار احتفالات شهر إبريل بالأيتام.