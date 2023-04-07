عاجل.. السيسى: «الصحة العالمية» اعتبرت 100 مليون صحة مبادرة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التاريخ يشهد على سجل حافل لتعاون مصر المثمر مع منظمة الصحة العالمية، حيث شرفت منذ منتصف القرن الماضى باستضافة المكتب الإقليمى للمنظمة الذى يدعم الأنشطة الصحية لـ500 مليون مواطن فى 22 دولة فى شرق المتوسط.





وأشار السيسى، خلال كلمته بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى التعاون بين مصر والمنظمة فى القضاء على فيروس الكبدى الوبائى "سى" فى مصر، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتى اعتبرتها الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة فى نطاقها الهائل وسرعة تنفيذها. وأوضح أن مظلة هذه المبادرة غطت عدد من الدول الإفريقية والأسيوية انطلاقا من مسؤولية مصر.

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