عاجل- السيسى: مصر لديها تاريخ حافل من التعاون المثمر مع منظمةالصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل، إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل، إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية. وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته، إن مصر لديها تاريخ حافل من التعاون المثمر مع منظمةالصحة العالمية.

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