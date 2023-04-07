عاجل- السيسى: أدعو قادة العالم لوضع الاستثمار فى الصحة على رأس الأولويات

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل، إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل، إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية. دعا الرئيس السيسى، خلال كلمته، قادة العالم إلى العمل الدؤوب لوضع الاستثمار فى الصحة على رأس الأولويات.

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