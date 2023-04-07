عاجل.. السيسى: الأمن الصحى لن يتحقق أبدا بالعمل الفردى المنعزل

جدة - نرمين السيد - وأكد السيسى، أن الاحتفال هذا العام يأتى بعد الأوقات الصعبة التى مر بها العالم تحت وطأة كورونا، والتى أكدت أن الأمن الصحى لن يتحقق أبدا بالعمل الفردى المنعزل ولكن يتطلب جهدا جماعيا منسقا.
ودعا الرئيس، خلال كلمته بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو الاعتبار أن الاستثمار فى الصحة إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولى.
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