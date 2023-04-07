عاجل.. السيسى يلقى كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية.



جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية. جاء ذلك فى نبأ عاجل حسبما أفادت إكسترا نيوز.

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