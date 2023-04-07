الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم (صور)

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وقام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوى الإحتياجات الخاصة - الأصحاء"، وإهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
كما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتنظيم زيارة لوحدة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لعدد من الأطفال الأيتام بمدارس القاهرة للتعريف بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية.
وفى ذات السياق، قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال لعدد من الأطفال الأيتام بعدد من المدارس بالجيزة، لتعريف الأطفال بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية.
يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادفة إلى مد جسور الثقة والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين ، وإدراكاً بأهمية خلق جيل قادر على تحمل المسؤولية.
ولاقى ذلك استحسانًا من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.
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