عاجل.. السيسى: بنعمل محطة بشتيل عشان نفتتحها وشغالين بالتوازى فى متطلباتها

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده عددًا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة: "أنا عايز أقول حاجة للناس، إحنا بنعمل محطة بشتيل عشان نفتتحها، وبنعمل بالتوازى متطلبات المحطة من محاور لمنطقة شديدة التكدس مثل البراجيل وأحمد عرابى وإمبابة و26 يوليو الذى لم يعد يتحمل".





وتابع السيسى: "فى النهاية بنقول إننا هنحل المسألة بالكامل على شهر 8 وبعض الحاجات على شهر 12، كل سنة وأنتم طيبين، متشكرين".

وتضمنت جولة الرئيس أعمال تطوير وتوسعة محور أحمد عرابى، الذى يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابى، بطول حوالى 11 كم، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط المحور بالطريق الدائرى، ومحور الفريق كمال عامر، ليكون بذلك محوراً بديلاً، لحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو.

كما سيمر كذلك على العديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة، التى ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها، فضلاً عن تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة.