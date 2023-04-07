عاجل- السيسى: الناس كانت متصورة إننا مركزين فقط على شرق النيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده عددًا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة: "اللى يهمنا اللى الناس تسمعه مننا، إحنا بنتكلم عن صفط اللبن وترسا وفيصل والسادات والبراجيل ومنطقة سفنكس، الناس كانت متصوره إننا مركزين فقط على شرق النيل اللى زى المرج والمطرية ومصر الجديدة ومدينة نصر والسخنة، إحنا جينا هنا وشغالين هنا، المنطقة دى منطقة سكنية فيها حجم كبير جدا من السكان".





وتابع السيسى: "كان لا بد من التحرك بعمل محاور، اللى بقوله عن المنطقة دى، إن المحاور هتحل مسألة كبيرة جدا سواء كان ربط شرق النيل بغربه، أو حركة الناس فى المنطقة، المحاور هتسهل من الحركة وتوفر الوقود والحماية من التلوث". وتضمنت جولة الرئيس أعمال تطوير وتوسعة محور أحمد عرابى، الذى يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابى، بطول حوالى 11 كم، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط المحور بالطريق الدائرى، ومحور الفريق كمال عامر، ليكون بذلك محوراً بديلاً، لحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو. كما سيمر كذلك على العديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة، التى ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها، فضلاً عن تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة.

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