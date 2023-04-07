رسميا.. خصم 6 نقاط من فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أبريل 2023 05:28 مساءً - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خصم 6 نقاط من نادي فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار، بسبب إجراءات قيد أحمد رفعت لاعب الفريق فى قائمة الفريق المشاركة ببطولة الكونفيدرالية خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد تلقى شكاوي ببطلان قيد أحمد رفعت مع فيوتشر ومشاركة اللاعب في أكثر من مباراة مع الفريق دون وجه حق الأمر الذي تسبب في صدور قرار منذ قليل بخصم 6 نقاط من رصيد فيوتشر.

وشارك أحمد رفعت في ذهاب الدور التمهيدي الأول مع بيراميدز أمام بول الأوغندي ثم أعير إلى الوحدة الإماراتي وبعد عودته، شارك رفعت في الجولة الرابعة للمجموعات أمام الجيش الملكي لمدة 4 دقائق، وفاز فيوتشر 2-0، ثم لعب 45 دقيقة في الجولة الخامسة أمام أسكو كارا، وصنع هدفا في فوز فريقه 3-0.

وودع فيوتشر دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز بهدفين لهدف في ختام دور المجموعات.