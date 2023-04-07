الطقس غدا.. حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.





كما توقع الخبراء نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 33 20

بنهــــا 32 21

دمنهور 31 17

وادى النطرون 31 17

كفر الشيخ 30 19

المنصورة 31 19

الزقازيق 33 18

شبين الكوم 32 20

طنطا 31 19

دمياط 28 18

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 18

العريش 27 17

رفح 26 17

رأس سدر 31 17

نخل 34 11

كاترين 27 08

الطور 33 19

طابا 32 18

شرم الشيخ 35 21

الاسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 23 17

مطروح 25 13

السلوم 20 12

سيوة 32 15

رأس غارب 32 20

الغردقة 34 21

سفاجا 34 21

مرسى علم 33 22

شلاتين 30 23

حلايب 29 24

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 30 22

الفيوم 35 22

بنى سويف 35 22

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 36 23

قنا 37 23

الأقصر 38 24

أسوان 38 23

الوادى الجديد 36 18

أبوسمبل 35 19