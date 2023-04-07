أوقاف شمال سيناء: تخصص 20 مسجدا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان

جدة - نرمين السيد - خصصت مديرية أوقاف شمال سيناء عددا من المساجد على مستوى المحافظة للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفقا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.





وقال محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه تم تخصيص 20 مسجدا على مستوى المحافظة للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام المسجد، وأن يكون المعتكف من رواد المسجد المعروفين وليس من منطقة أخرى. وأضاف مرزوق أن مساجد الاعتكاف هى: النصر والرفاعى وأم القرى والقرمانى والسلام وأبو فراس والمجمع الإسلامى وأبو بكر الصديق وعمرو بن العاص والسلام بالعريش، والمحطة والفاروق وآل عمار والكبير ببئر العبد، وقباء بالجورة والكوثر وقباء بالشيخ زويد، والكبير بنخل، والرحمن والقصيمة بالحسنة. وأشار إلى أن جميع مساجد المحافظة مفتوحة أمام صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، كما تم تخصيص عدد من المساجد موزعة على مختلف مدن المحافظة لصلاة التراويح بجزء كامل من القرآن الكريم، وذلك كعملية تنظيمية.

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