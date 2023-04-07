عاجل- الرئيس السيسى يتفقد مشروعات محاور وطرق فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، عددًا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التى تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالى أطوال يصل إلى 200 كم.





وتضمنت جولة الرئيس أعمال تطوير وتوسعة محور أحمد عرابى، الذى يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابى، بطول حوالى 11 كم، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط المحور بالطريق الدائرى، ومحور الفريق كمال عامر، ليكون بذلك محوراً بديلاً، لحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو.

كما سيمر كذلك على العديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة، التى ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها، فضلاً عن تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة.

وأشار الرئيس إلى أن تطوير المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، وعلى امتداد الجمهورية، يأتى فى إطار الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية تراكمية، نتيجة الحد من الوقت والجهد والوقود والتكلفة، المهدرين فى عملية التنقل والمواصلات، وهى العوائد، التى أثبتت الدراسات العلمية المتخصصة، أنها تفوق تكاليف تطوير البنية التحتية فى الطرق والنقل، بالإضافة إلى العوائد غير المباشرة، الناتجة عن تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والتيسير عليهم، والحد من التلوث البيئى، وكلها عوامل حتمية، لمواكبة الزيادات المستمرة فى الكثافة المرورية وأعداد السيارات والمركبات، وزيادة النشاط الاقتصادى، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.