قافلة لتوزيع 3000 حصة مواد غذائية وإفطار جماعي لمجلس القبائل بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أبريل 2023 03:34 مساءً - يقيم مجلس القبائل والعائلات المصرية، اليوم الجمعة، قافلة متكاملة، تضم أكثر من 3000 حصة مواد غذائية للمستحقين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالإضافة إلى إقامة حفل إفطار جماعي، ضمن مشروع إفطار صائم، والذي يندرج ضمن مبادرة وطن واحد، يأتي ذلك تحت شعار وطن واحد.

تأتي مبادرة وطن واحد، ضمن مبادرات مجلس القبائل والعائلات المصرية، لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمع المصري والمشاركة المجتمعية في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة وذلك بتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم.