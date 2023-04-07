السيدة انتصار السيسى: خير الناس الذين يصونون اليتامى

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جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، نشرت السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، منشورا على صفحتها عن يوم اليتيم قالت فيه:
"خير الناس هم هؤلاء الذين يصونون اليتامى ويقدمون لهم جناح الحب والرحمة والعطف، وفى يوم اليتيم أود أن أؤكد واجبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا من الأيتام وحقهم فى الرعاية والحماية الاجتماعية".
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