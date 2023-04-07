اطمئن على طريق شغلك.. مرور القاهرة تكشف تحويلات مرورية جديدة لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية

انت الان تتابع خبر اطمئن على طريق شغلك.. مرور القاهرة تكشف تحويلات مرورية جديدة لاستكمال مونوريل العاصمة الإداري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في إطار استكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية جديدة، من أجل تيسير حركة المرور، وذلك بداية من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 7 أبريل، والمقرر استمرارها لمدة 30 يومًا.

ولتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية، سيتم غلق شارع ذاكر حسين للمتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم.

التحويلات المرورية الجديدة بالقاهرةوللقادم من محور عبد الله العربى ومن يرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين، عليه سلك الطرق التالية:

يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد ثم الدخول يساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

وتنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة وضع الخدمات المرورية اللازمة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بوضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.