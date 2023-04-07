وزير الرى يتفقد أعمال تطهيرات ترع القاصد وطنطا الملاحية والباجورية فى الغرب

ووجه وزير الموارد المائية والرى -خلال الزيارة- بالانتهاء من تطهيرات جميع الترع بزمام محافظة الغربية خلال أسبوعين من الآن كحد أقصى، وخاصة ترعة الباجورية لتلبية احتياجات محافظة كفر الشيخ، مع الإسراع بالانتهاء من تطهيرات ترعة القاصد خلال أسبوع من الآن مع التوجيه للتفتيش الفنى والمالى والإدارى بالوزارة بمراجعة موقف عملية تطهير ترعة القاصد وتقديم تقرير شامل عنها.
كما وجه وزير الرى بقيام التفتيش الفنى بمراجعه قطاعات الترع للاطمئنان على قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة وتكليف المعاهد البحثية المختصة بالمركز القومى لبحوث المياه برفعها إذا تطلب الأمر، وكذا تكليف معهد بحوث صيانة القنوات المائية بدراسة مدى إمكانية استخدام الطمى الناتج من عمليات الصيانة والتطهير فى إصلاح جسور الترع المتعبة فى نفس المنطقة، وقيام هيئة الصرف بإزالة التعديات بالردم نواتج مبانى ومخلفات على مصرف تلا وتشديد المراقبة وعمل محاضر مخالفات للمتعدين.
وطالب الوزير بتنظيم ورشة عمل لمديرى عموم الرى ومهندسى الوزارة عن التطهير الجائر ورفع مخلفات التطهير بشكل فورى أو الاستفادة منه وزيادة الاعتماد على تنفيذ أعمال التطهيرات بالجهود الذاتية.
وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.
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